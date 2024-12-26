ФСБ опубликовала видео задержания и допроса россиянина, который пытался совершить теракт против высокопоставленного военного Минобороны России.

Исполнитель теракта рассказал, что должен был подложить бомбу под служебное авто одного из высокопоставленных руководителей Минобороны.

ФСБ: украинские спецслужбы хотели взорвать российского военного

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки. Подозреваемому грозит пожизненное.

Ранее в ЦОС ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы разоблачили заговор завербованной СБУ семейной пары, которая должна была осуществить убийство высокопоставленных российских военных. За это исполнителям теракта пообещали деньги и гражданство ЕС.