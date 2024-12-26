ФСБ: украинские спецслужбы хотели взорвать российского военного

Одного из высокопоставленных военных Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать самодельной бомбой под видом папки с документами, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

ФСБ заявила, что сорвала серию готовившихся спецслужбами Украины покушений на на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей.

«В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений», - пояснили в ведомстве.

Также был установлен житель Москвы, который по заданию Киева проводил разведку «по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны России и членов их семей».

«Полученные фото- и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак», - пояснили в ведомстве.

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По информации ФСБ, бомбы для убийств высокопоставленных военных в Москве были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами, пишет ТАСС.

Уголовные дела расследуются по статьям: «незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств», «приготовление террористических актов» и «госизмена». Подозреваемым грозят сроки вплоть до пожизненного.

17 декабря в результате теракта в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов утром. Представители Службы безопасности Украины подтвердили британским и американским СМИ, что за взрывом стоит украинская спецслужба.