Покушение на одного из руководителей Минобороны (МО) России, готовившееся спецслужбами Украины, планировали совершить через его водителя — тестя украинского агента. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на ФСБ, передает РИА Новости.

Сам задержанный осознавал, что должен заложить взрывное устройство под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой.

ФСБ: украинские спецслужбы хотели взорвать российского военного

Серию покушений на высокопоставленных военных МО России, готовившихся украинскими спецслужбами, сорвали в четверг, 26 декабря. Указанных лиц планировали взорвать при помощи бомб, замаскированных под пауэрбанк и папку с документами.

Задержано четыре человека.