Губернатор Волгоградской области рассказал о последствиях атак БПЛА

Украинский беспилотник упал на территории промышленного предприятия в Котовском районе Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова передает администрация региона.

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По его словам, упавший летательный аппарат не затронул основные пункты производства. Пожара также не возникло. Из людей никто не пострадал. Также на гражданских и военных объектах на нашли повреждений, добавил губернатор.

Всего за эту ночь средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников. Три дрона сбили над Волгоградской областью и по одному — над Воронежской и Белгородской областями. Губернаторы регионов сообщали, что серьезных последствий после атак не зафиксировали. Среди населения пострадавших также нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».