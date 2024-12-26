Суд назначил условные сроки двум сотрудникам Azur Air за хищение денег компании

Технический директор авиакомпании AZUR air и его подчиненный получили условные сроки за хищение денежных средств у компании в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, один из фигурантов сообщил гендиректору о возникшей необходимости повысить стоимость за обслуживание самолетов авиакомпании техническими специалистами,. Затем второй соучастник сообщил техническим специалистам о необходимости заключить новые договоры на обслуживание с повышенной стоимостью оплаты за час, а также потребовал их перечислять часть из получаемых ими средств за выполнение работ на его банковскую карту якобы для оперативного решения различных небольших финансовых вопросов, связанных с повседневной деятельностью организации. Соучастники преступления планировали поделить полученные средства. Оба признали вину и полностью возместили ущерб. Сумма не сообщается.

Суд учел эти обстоятельства и принял во внимание состояние здоровья подсудимых и наличие у них несовершеннолетних детей на иждивении, отметило агентство. 21 декабря московский суд принял решение отправить в СИЗО бывшего заместителя министра просвещения Дениса Грибова по делу о растрате 54 млн рублей бюджетных средств.