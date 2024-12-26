Японская JAL сообщила о кибератаке, которая может повлиять на рейсы

Одна из крупнейших японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) сообщила о кибератаке, которая может повлиять на внутренние и международные рейсы. Как отмечается в уведомлении компании, атака зафиксирована в 07:24 по местному времени (01:24 мск).

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"Сегодня в 07:24 сетевое оборудование, которое соединяет нашу внутреннюю и внешнюю [системы], подверглось кибератаке, в результате чего возникли проблемы", - говорится в сообщении JAL.

"Ожидается, что это окажет воздействие на внутренние и международные рейсы", - добавили в компании.

Сообщений об отмене или задержках рейсов пока не поступало.

Конец года в Японии традиционно является одним из самых загруженных периодов для всех крупных транспортных узлов.

Аэропорты, в частности, предупреждают о больших очередях на стойках регистрации и пунктах досмотра.