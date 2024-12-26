РИА Новости: депутата горсовета Балашихи задержали по делу о получении взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата горсовета Балашихи, главного врача Балашихинской больницы Михаила Антипова по подозрению в коррупции. Об этом, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщает РИА Новости.

Депутата горсовета Балашихи задержали по делу о получении взятки
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По словам собеседника агентства, в отношении Антипова возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

25 декабря сообщалось, что в Красноярске по подозрению в получении взятки в виде строительных материалов задержан командир полка дорожно-патрульной службы. 24 сообщалось, что Екатеринбурге военные следователи прямо на рабочем месте задержали капитана ФСБ. Предполагается, что офицер мог за денежное вознаграждение переоформлять земельные участки.

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