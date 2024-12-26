СК возбудил уголовное дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ

По факту террористического акта во Льгове Курской области, который обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ), возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram.

СК возбудил уголовное дело после обстрела Льгова со стороны ВСУ
© РИА Новости

Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Украинских военных обвиняют в совершении террористического акта против мирного населения города Льгова. По данным следствия, военные ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу, где находились мирные жители.

О ракетном ударе по курскому Льгову со стороны Украины стало известно утром 25 декабря. По неофициальным данным, жертвами атаки стали три человека. ВСУ попали в крышу сахарного завода, теплоэлектроцентраль, жилой дом и газопровод.

Момент удара по городу сняли на видео. Военное управление СК России сообщило, что удар по Льгову, по предварительным данным, нанесли при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Происшествия
Следственный комитет
Россия
Льгов
Украина