Стало известно об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения в Казахстане

Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевший крушение на западе Казахстана, 22 декабря в Турции смог приземлиться только со второй попытки. Об инциденте сообщила турецкая газета Yeni Akit.

Авиалайнер выполнял рейс Баку — Трабзон.

«Согласно записям радара, самолет, прибывший в Трабзон из Баку рейсом J28047, при посадке в аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки», — пишет издание.

Стало известно число россиян, погибших при крушении самолета в Актау

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау. Он направлялся из Азербайджана в Россию. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.