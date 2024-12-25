В Мозамбике при побеге из тюрьмы погибли более 30 человек

Не менее 33 человек погибли в результате массового побега заключенных из тюрьмы в Мозамбике, который произошел на фоне манифестаций оппозиции.

В Мозамбике более 30 человек погибли при массовом побеге заключенных из тюрьмы строгого режима, расположенной в 14 км от столицы Мапуту, сообщает ТАСС. Побег стал возможен в условиях манифестаций, организованных по призыву лидера оппозиции Венансиу Мондлане.

По информации агентства Lusa, командующий полицейскими силами Бернардину Рафаэл заявил, что 1 534 заключенных, в том числе 29 осужденных за терроризм, бежали из тюрьмы. Из них 150 уже схвачены. Рафаэл также отметил, что в ближайшие 48 часов ожидается рост преступности в городе Мапуту.

Постоянный секретарь министерства юстиции Жустину Тонела сообщил, что побег произошел в результате восстания в тюрьме, рассчитанной на 3 тыс. заключенных. Он добавил, что точные данные о происшествии еще устанавливаются.

Побег заключенных произошел на фоне политической нестабильности. 23 декабря Конституционный совет Мозамбика утвердил победу Даниэла Шапу и правящей партии «Фрелимо» на выборах 9 октября. Оппозиционер Венансиу Мондлане не признал итоги и призвал к беспорядкам, которые продолжаются с 24 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Сен-Марк на западе Гаити произошла попытка массового побега из местной тюрьмы, в результате которой погибли 15 заключенных и есть раненые. Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, совершив подкоп, однако позже все они были задержаны.