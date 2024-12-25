На территории Кремля в Казани произошло задымление

На территории Кремля в Казани наблюдается сильное задымление. Об этом сообщает SHOT.

По словам очевидцев, всех посетителей Кремля попросили покинуть его территории. В настоящее время у входа в здание дежурят сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии.

Отмечается, что на место инцидента уже прибыли шесть пожарных расчетов. По предварительным данным, возгорание произошло в чердачном помещении в одном из зданий на территории Кремля. Сейчас спасатели пытаются вскрыть кровлю, чтобы добраться к очагу огня. Причина задымления пока неизвестна, информации о пострадавших нет.