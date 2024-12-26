ТАСС: СК считал, что топ-менеджер "Ростелекома" Шадрин скроется на Украине

Следствие заявило, что топ-менеджер "Ростелекома" Владимир Шадрин мог попытаться скрыться на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник агентства отметил, что супруга Шадрина и ее родители являются гражданами Украины.

СК допускал, что топ-менеджер "Ростелекома" Шадрин скроется на Украине
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"Более того, ее родители постоянно проживают за пределами Российской Федерации, в связи с чем Шадрин В.А., осознавая тяжесть совершенного преступления и находясь на свободе, мог скрыться от следствия за пределами РФ, в том числе - на Украине", - сказал он.

Шадрин проходит по делу о мошенничестве на сумму свыше 180 млн рублей. В рамках расследования правоохранительные органы проводят обыски, выемки и арест имущества. Также изучаются переписки обвиняемых в Telegram, которые, по данным следствия, подтверждают обвинения. Сам Шадрин свою вину отрицает, утверждая, что не собирался скрываться, и просит суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Уголовное дело по факту хищения средств ПАО "Ростелеком" возбуждено" 12 ноября. Кроме Шадрина, задержан гендиректор компании "Комплаинс софт" Антон Менчиц.

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