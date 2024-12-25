Артист Большого театра получил ожог от воды из буфета

Солист оперы Большого театра Василий Соколов получил химический ожог ротовой полости, попив воды из бутылки, купленной в буфете. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации источника, из-за инцидента в театре призвали сотрудников не покупать бутилированную воду в кафе Исторической сцены. Коллеги артиста предположили, что в бутылке Соколова находился «то ли растворитель, то ли кислота».

«Он подержал воду пару секунд во рту и выплюнул сразу. Хорошо, что не проглотил. Сейчас уже проходит разбирательство», — сообщил его коллега.

Ранее стало известно, что на сайте Большого театра случился сбой из-за продаж билетов на «Щелкунчика».