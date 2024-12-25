Причины авиакатастрофы в Актау будут расследовать в Казахстане

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что причины авиакатастрофы в Актау будут расследоваться правоохранительными органами его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами. Как подчеркнул Бозумбаев, в расследовании будут задействованы криминалисты.

«Расследование причин авиакатастрофы будут вести правоохранительные органы Казахстана. <...> К расследованию подключили экспертов-криминалистов и экспертов из гражданской авиации. Преждевременных заявлений делать я не смею, есть специалисты, которые проведут необходимые работы, и экспертизы», — заявил он.

25 декабря пассажирский самолет рейса Баку — Грозный потерпел крушение возле Актау.