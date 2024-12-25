На месте крушения самолета под Актау найден черный ящик

Черный ящик разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines найден на месте катастрофы в Актау. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры Казахстана.

Пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в среду утром, 25 декабря, в казахстанском Актау. После падения воздушное судно загорелось.

«Заведено уголовное дело, проводятся все необходимые процедуры. Черный ящик самолета найден, он будет приобщен к делу», — пояснили в ведомстве.

В Казахстане назвали число погибших при крушении самолета

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщил ранее, что в авиакатастрофе погибли 38 человек. По его словам, из пяти членов экипажа самолета трое выжили, двое — погибли.