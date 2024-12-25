Девять из 16 граждан России, которые находились на борту потерпевшего крушение близ Актау пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выжили, семь погибли. Об этом сообщил глава Минтранса Казахсатна Марат Карабаев, передает ТАСС.

Также, по его словам, выжили трое из пяти членов экипажа.

В Казахстане назвали число погибших при крушении самолета

Напомним, что пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау в среду утром, 25 декабря. После падения судно загорелось. На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным, в результате крушения погибли 38 человек.