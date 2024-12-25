На автозаводе Haval в Тульской области произошел пожар

В Тульской области на автомобильном заводе Haval произошел пожар. О пострадавших не сообщается, пишет «Интерфакс».

Инцидент произошел в индустриальном парке «Узловая» около 18:00 мск. По предварительным данным, загорелись картонные коробки возле производственной столовой.

«Сегодня около 6 часов вечера в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на автомобильном заводе в Узловском районе. Спустя несколько минут пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия», — отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Н предприятии ощущается сильный запах гари, отменены работы сверхурочников ночной смены, так называемые «оверы».

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб. Они эвакуировали свыше 500 сотрудников промышленной площадки, потушили возгорание.