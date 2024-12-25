При крушении самолета в казахстанском Актау погибли 38 человек, рассказал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В среду, 25 декабря, лайнер Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. В катастрофе выжили 29 человек, их госпитализировали в региональные клиники.

«38 человек погибли, тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие. Тела погибших находятся в морге, их предстоит опознать. Казахстанцев, по предварительной информации, среди выживших нет», — отметил Бозумбаев.

Чиновник заметил, что состояние 29 выживших врачи определяют как тяжелое и средней тяжести.

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По его словам, одна из пострадавших пока не опознана, находится без сознания. Он добавил, что документов при ней не было.