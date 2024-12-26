При пожаре в двухквартирном доме в Забайкалье погибли четыре человека

В селе Бада Забайкальского края загорелся двухквартирный дом. Четыре человека погибли, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Спасатели обнаружили тела девочек полутора и трех лет, а также 56-летней женщины. Личность еще одного погибшего устанавливают.

После поступившего сигнала на тушение пожара выехали 13 огнеборцев. Также было задействовано четыре единицы техники. В настоящее время на месте работают представители Следственного комитета и дознаватели МЧС России.

Краевая прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения органами и учреждениями системы профилактики требований при работе с семьей. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.