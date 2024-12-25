В отношении российского судна Ursa Major совершена целенаправленная террористическая атака, рассказали в компании «Оборонлогистика». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что судно Ursa Major в понедельник, 23 декабря, потерпело крушение в Средиземном море. 14 членов экипажа спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести.

Члены экипажа судна пояснили, что в 13:50 мск произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части.

В России назвали вероятные причины крушения судна Ursa Major

После этого, отметили моряки, судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что «свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения».

Судно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 милях от алжирского, уточнили журналисты.