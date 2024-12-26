Самолет МЧС России забрал из Актау пострадавших в авиакатастрофе россиян

Ил-76 МЧС России забрал из Актау девять пострадавших в авиакатастрофе с самолетом Embraer 190 россиян. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Согласно предоставленной информации, борт уже находится на пути в Москву. В числе перевозимых пострадавших один ребенок.

— Санитарный рейс выполняется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова во взаимодействии с МИД России. Психологи ведомства оказывают помощь родственникам пассажиров в Чеченской Республике, — говорится в Telegram-канале МЧС России.

В среду, 25 декабря, пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане. По предварительным данным, происшествие произошло из-за столкновения лайнера с птицами.

Перед падением самолет несколько раз резко менял траекторию, а уже после крушения на его корпусе обнаружили странные отверстия. Что могло стать причиной авиакатастрофы, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев экстренно вернулся в Баку с неформального саммита СНГ в России из-за происшествия. Он объявил 26 декабря днем траура в связи с крушением самолета.