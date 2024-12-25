СМИ: разбившийся самолет 50 минут летел с отказавшими системами управления

Потерпевший крушение в Казахстане самолет почти час летел с отказавшими системами управления. Это следует из того, что командиру воздушного судна (КВС) и пилотам пришлось вручную сажать борт на площадку, подобранную самостоятельно с воздуха.

«Подвели его к прямой, он запросил выполнить вираж, потому что высота была большая, выполнил один вираж, второй вираж, судя по всему, он искал площадку с воздуха», — передает Baza слова источника.

Отмечается, что после столкновения с птицами в самолете произошел взрыв газового баллона, за этим последовал отказ систем управления.

После этого КВС и пилотам пришлось управлять судном только с помощью тяги двигателей из-за того, что рули высоты не работали. Командиру пришлось выполнить несколько виражей в поиске пригодного места для посадки и затем садиться на подобранную площадку. Самолет совершил жесткую посадку — его передняя часть разрушилась, хвост остался целым, подчеркнули в telegram-канале.

Борт «Эмбраер 190» компании Azerbaijan Airlines летевший рейсом Баку (Азербайджан) — Грозный (Россия), потерпел крушение утром 25 декабря неподалеку от города Актау в Казахстане. На борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. На данный момент известно о 32-х выживших.