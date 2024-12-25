Родственники не могут найти стюарда «Уральских авиалиний» после крушения в Актау

Родственники не могут найти стюарда «Уральских авиалиний», который был в потерпевшем крушение в Казахстане (Актау) самолете. Двоюродный брат молодого человека сообщил в беседе с 360.ru, что Рамин был просто пассажиром, который вез племянника к бабушке.

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Мужчина рассказал, что сейчас семья не знает, где находится парень и жив ли он. Рамину 28 лет, он является действующим бортпроводником.

«Просто отпуск взял и повез племянника на Новый год к бабушке. И возвращался в Россию. В больницу мы звонили полчаса назад, сказали, что там его нет. Поэтому звоним, ожидаем», – поделился родственник.

Напомним, что самолет «Азербайджанских авиалиний» упал 25 декабря 2024 года в районе Актау на западе Казахстана. СМИ отмечают, что причиной трагедии могло стать столкновение самолета со стаей птиц. На борту было 62 пассажира и пять сотрудников экипажа.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности состояния 11-летней девочки, выжившей при крушении самолета в Казахстане.