Раскрыты подробности состояния 11-летней девочки, выжившей при крушении самолета в Казахстане

Появились подробности состояния 11-летней девочки, которая смогла выжить при падении самолета в Актау. Telegram-канал Readovka, ссылаясь на заявление Облздрава Мангистау, сообщил, что у ребенка переломаны тазовые кости.

По данным источника, школьница получила тяжелые травмы. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы костей таза. Кроме того, у юной пациентки есть ссадины на лице и носу. Сейчас девочка находится в больнице, где ей помогают врачи.

Отметим, что, как сообщили СМИ, при крушении самолета 25 декабря выжили 11 из 16 россиян. А также 3 граждан Азербайджана и 3 гражданина Киргизии. Гражданство некоторых из пассажиров еще не установлено.

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Всех выживших после падения самолета госпитализировали. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Предварительно, катастрофа произошла из-за столкновения со стаей птиц.

Ранее муж одной из пассажирок разбившегося самолета сообщил, что она летала к дочери и внукам, чтобы вместе с ними встретить Новый год. Судьба женщины пока неизвестна.