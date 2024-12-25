Обнаружена носовая часть затонувшего танкера «Волгонефть-239»

Носовая часть танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива, была обнаружена с помощью эхолота, после чего водолазы приступили к ее обследованию на наличие утечек нефтепродуктов, сообщила администрация Краснодарского края.

В сообщении, размещенном на официальном сайте по итогам оперативного штаба по оказанию помощи муниципальным образованиям в ликвидации последствий ЧС, говорится, что после обнаружения конструкции началось ее водолазное обследование для проверки на наличие утечек нефтепродуктов. Это необходимо для предотвращения возможных экологических последствий в акватории.

В пресс-службе администрации региона уточнили, что обследование акватории продолжается. В район крушения направлены дополнительные специалисты и оборудование для устранения возможных утечек и минимизации ущерба от происшествия.

Напомним, спасатели эвакуировали экипаж танкера «Волгонефть-239», который сел на мель возле Тамани. Росрыболовство сообщило о мониторинге ситуации с аварией танкера в Керченском проливе. Сообщается, что после ЧП с танкером в Керченском проливе в тяжелом состоянии находятся двое моряков.