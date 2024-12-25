На Кубани ввели краевой режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе введен краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась», — поделился Кондратьев.
По его словам, выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района затянулся и не прекращается.