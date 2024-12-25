Рухнувшие на машины после ракетного удара ВСУ по Льгову обломки пятиэтажки сняли на видео

В сети появилось видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Льгову Курской области. Ролик опубликовал ТАСС.

На кадрах видно многоквартирную пятиэтажку, над одним из подъездом которой обрушились два этажа. При этом обломки упали прямо на стоявшие возле дома автомобили, часть которых получила серьезные повреждения. Также у десятков окон здания выбиты окна.

Ранее стало известно, что целью ракетного удара ВСУ по Льгову могла быть колония с военнопленными.

О ракетном ударе по курскому Льгову со стороны Украины стало известно утром 25 декабря. По неофициальным данным, жертвами атаки стали три человека. ВСУ попали в крышу сахарного завода, теплоэлектроцентраль, жилой дом и газопровод.