Житель Северной Кореи погиб на стройке в России

Гражданин КНДР погиб в результате несчастного случая на стройплощадке в Московской области, сообщает «МК». Трагедия произошла вечером 24 декабря на строительстве жилого комплекса в поселке Красково в Люберецком городском округе.

По данным издания, 56-летний строитель сорвался с трехметровой высоты, когда выполнял работы по кладке кирпича. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее спасатели нашли тело пропавшего гражданина Северной Кореи на одном из пляжей Находки. По словам друга погибшего, мужчина утонул недалеко от автовокзала в городе Находка. Иностранца нашли через двое суток.

Ранее на единственном в России всесезонном горнолыжном комплексе «Снежком» в городе Красногорске Московской области во время работ по демонтажу обрушились металлические балки. Произошедшее попало на видео. В результате обрушения конструкции погиб один рабочий.

В сентябре на комбикормовом заводе в Приморье рабочий погиб после того, как его завалило зерном в элеваторе. 52-летний мужчина ремонтировал задвижки резервуаров для хранения, когда произошел сход зерна. Его тело извлекли в результате поисково-спасательных мероприятий.