Россиянин улетел за границу и загадочно пропал

Инженер из Екатеринбурга Андрей Вельмякин улетел в командировку в Белоруссию и там пропал. Начат розыск, рассказал URA.RU источник.

«47-летний мужчина улетел по рабочим делам в Минск еще 16 декабря, остановился там в апартаментах на улице Дзержинского. Последний раз соседи видели его 19 числа», — объяснил собеседник агентства.

Где сейчас находится уралец, неизвестно. Двери в его номер остались открыты, внутри лежат паспорт и телефон. Начат розыск пропавшего гражданина РФ.