Родители начали массово забирать детей из школ после взрыва в ТЦ Владикавказа

После взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе родители начали массово забирать детей из школ и детских садов республики. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«Поступает информация, что жители республики массово забирают детей из школ, детских садов. Прошу не поддаваться панике и не доверять непроверенной информаци», — написал Меняйло.

Глава республики заверил, что на территории региона не произошло никаких других чрезвычайных происшествий, кроме взрыва в торговом центре. По его словам, версия со взрывом системы подачи газа исключена, так как здание не было газифицировано.