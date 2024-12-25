В Подмосковье предотвращен теракт в отношении руководителя предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны России, который планировали провести спецслужбы Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет РИА Новости.

В результате операции ФСБ были задержаны семь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Все они граждане России и живут в Московской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

«[Задержанные] причастны к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля объекта террористических устремлений, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под указанный автомобиль для осуществления подрыва», - пояснили в спецслужбе.

По информации ФСБ, подготовка покушения координировалась сотрудниками спецслужб Украины с помощью зарубежных интернет-мессенджеров.

«В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием», - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ (покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору).

ФСБ нагрянула с обыском к руководству сразу трех заводов

Напомним, что 17 декабря в результате теракта в Москве погибли глава войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Представители Службы безопасности Украины подтвердили британским и американским СМИ, что за взрывом стоит украинская спецслужба.

18 декабря в ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта. Им оказался гражданин Узбекистана, которому украинские спецслужбы пообещали вознаграждение в сто тысяч долларов и выезд в ЕС. По данным ФСБ, задержанный установил мощную самодельную взрывчатку на электросамокате у подъезда дома генерала.