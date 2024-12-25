На Украине повреждены энергетические объекты

Объекты энергетики Украины получили повреждения.

© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко в своем Facebook (запрещен в РФ, принадлежит признанной экстремистской компании Meta).

"Оператор системы передачи предпринимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация безопасности, энергетики будут уточнять повреждения", - написал он.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах и пожарах в ряде городов, в том числе Днепре и Харькове, а также в Полтавской области.