Обломки украинского БПЛА повредили ЛЭП в Воронежской области

В Воронежской области упали обломки украинского беспилотника, что привело к повреждению линии электропередачи и зданий, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В своем Telegram-канале он указал, что линия электропередачи в одном из районов Воронежской области была повреждена из-за падения обломков украинского беспилотника. Кроме того, осколками были посечены дома и постройки.

Губернатор отметил, что на данный момент предпринимаются меры для устранения последствий инцидента и возобновления нормального электроснабжения в пострадавших районах.

В Воронеже загорелась нефтебаза

Напомним, за минувшую ночь российские ПВО уничтожили 59 украинских беспилотных аппаратов над различными регионами, включая Белгородскую и Воронежскую области.