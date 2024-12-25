"Ъ": замдиректора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в получении взяток

Заместителя генерального директора корпорации «Роскосмос» по реализации государственной программы вооружения Олега Фролова обвинили во взяточничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Замдиректора «Роскосмоса» обвинили во взяточничестве
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«Олега Фролова <…> обвинили в получении взяток», — отмечает издание.

Обвинение в получении взяток в особо крупном размере было предъявлено в рамках уголовного дела о хищении свыше 435 млн рублей при создании барокомплекса для испытаний различных изделий в интересах космической, авиационной и атомной отраслей. Аналогичное обвинение также предъявлено директору подмосковного ООО «Кобитек» Михаилу Филиппову и индивидуальному предпринимателю Дмитрию Филиппову, пишет «Ъ».

Сумма взяток в настоящее время остается неизвестной. В правоохранительных органах считают, что фигуранты получали откаты от представителей различных компаний якобы за то, что соглашались приобретать у них «комплектующее оборудование и иные материалы» по ценам, значительно превышающим рыночные, добавило издание. Свою вину они отрицают.

В декабре прошлого года сообщалось, что Фролова арестовали по делу о мошенничестве на 435 млн рублей. Также были заключены под стражу два сообщника заместителя гендиректора.

Ранее свидетель по делу Тимура Иванова отказалась раскрыть происхождение денег на счетах.

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