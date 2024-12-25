СК проверит сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку и представить доклад после сообщений о рейдерах, отнимающих квартиры у москвичей. Об этом пресс-служба СК РФ сообщила в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором говорилось, что десятки жителей столицы стали жертвами рейдеров. Утверждалось, что злоумышленники за долги отбирают у горожан квартиры и реализуют через торги.

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В пресс-службе также заявили, что в центральном аппарате СК поставили на контроль ход исполнения данного поручения.

До этого мигранты самовольно заняли две квартиры россиянки в подмосковной деревне Быково. Сама пенсионерка пояснила, что приобрела две квартиры в доме, который впоследствии был признан аварийным — поэтому она не появлялась на своей жилплощади долгое время. В прошлый раз она посещала квартиры в 2023 году, а когда приехала на осмотр в 2024 году, то была удивлена непрошеными «постояльцами».

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