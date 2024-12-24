Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Андрею Стрижову проверить сообщения о рейдерском захвате квартир у москвичей. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

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Там указали, что ранее в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором говорилось, что десятки жителей Москвы стали жертвами рейдеров, которые отбирают у них квартиры за долги, а затем реализуют их через торги.

«Бастрыкин поручил Стрижову в целях установления всех обстоятельств организовать проверку и представить доклад», — отмечается в тексте.

Контроль за ходом исполнения поручения осуществляет центральный аппарат СК России.