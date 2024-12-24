В Петербурге завели дело на подростков за запуск фейерверка в отдел полиции

В Санкт-Петербурге задержали подростков, запустивших пиротехнику в отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram.

В ведомстве рассказали, что в одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором один из молодых людей дает прицельный залп в сторону здания отдела полиции в Невском районе. Второй молодой человек снимал происходящее на камеру, сопровождая своими комментариями.

Правоохранители установили личности нарушителей. Ими оказались 16-летний житель Колпино, запускавший фейерверк. Видео снимал его 17-летний знакомый. Подростков задержали и доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного Кодекса РФ («Хулиганство»).

Ранее в Гатчине полиция задержала 20-летнюю студентку университета, которая зажгла петарды в помещении банка. В итоге помещение банка затянуло дымом, спасателям пришлось эвакуировать 15 человек. Следователь МВД возбудил против поджигательницы уголовное дело о хулиганстве.