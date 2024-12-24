Школьник отдал лжесотруднику ФСБ сейфы с деньгами и драгоценностями

В Москве 16-летний школьник добровольно отдал мошенникам два сейфа родителей с драгоценностями и деньгами. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Отмечается, что школьнику позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сказал подростку, что мошенники пытаются заполучить его данные на «Госуслугах». После этого аферист передал трубку своему коллеге — лжесотруднику ФСБ.

«Тот убедил школьника в том, что дома можно хранить не более 50 тысяч рублей, и под этим предлогом заставил вынести из дома два сейфа якобы для того, чтобы "задекларировать" их содержимое», — говорится в тексте.

В них хранились наручные часы марок Breitling, Rolex Datejust и CHANEL J12 Watch Caliber 12.1, подвеска Tiffany&Co, кольцо Utopia с бриллиантами, кольцо BVLGARI и серьги марки Chopard Happy Hearts с бриллиантами. Их стоимость оценивается в шесть-семь миллионов рублей. Также семья лишилась наличных на сумму почти в 5,5 миллионов рублей и документов на недвижимость.

Окончательная сумма ущерба устанавливается. Полиция начала проверку по факту произошедшего.