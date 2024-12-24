Мужчина бросил в машину полиции горючую жидкость в центре Москвы

В центре Москвы 65-летний мужчина, находясь под влиянием мошенников, бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В тексте говорится, что 65-летний мужчина, исполняя телефонные указания лица, который представился ему сотрудником правоохранительного органа, дважды бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью. В результате его действий никто не пострадал.

«Ранее мужчина стал жертвой телефонных мошенников, после чего аферисты вовлекли его в противоправную деятельность», — отмечается в тексте.

На фоне произошедшего в прокуратуре напомнили, что правоохранительные органы «никогда не привлекают граждан к содействию посредством телефонных переговоров и не осуществляют борьбу с преступностью противозаконными способами».