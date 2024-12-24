У российских туристов украли чемодан с деньгами и документами в Барселоне

У семьи туристов из России украли чемодан с деньгами и документами в Барселоне. Об этом у себя в социальных сетях рассказала мать семейства, передает Lenta.ru.

Женщина отметила, что они очень ждали поездку в Барселону, но по прилету в аэропорт у них украли чемодан с деньгами и документами.

«Мы буквально отвернулись на несколько секунд, и у нас украли чемодан», — добавила она.

По словам женщины, они сразу обратились в полицию и провели там несколько часов, надеясь, что им смогут помочь и вернуть их вещи. Однако найти украденный чемодан удалось только спустя пять дней — семье пришло письмо, в котором говорилось, что их вещи нашлись, но денег в багаже не было. Российская туристка отметила, что чемодан нашел какой-то человек на железнодорожной станции, он сразу привез его в полицию.

Мать семейства призналась, что ситуация с багажом стала для них шоком.