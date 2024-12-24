Ространснадзор выявил нарушения при проверке ЧП с танкерами в Керчи

Танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства транспорта России.

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Отмечается, что соответствующие нарушение выявил в ходе проверки Ространснадзор.

«Установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом», — говорится в тексте.

Напомним, что 15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Оба судна получили значительные повреждения и затонули, в результате чего произошел разлив мазута в Черном море. Кроме того при крушении погиб один матрос, другие члены экипажа были доставлены в больницу с различными травмами.