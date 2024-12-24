Стало известно, как осужденный сбежал из СИЗО в Краснодаре

Осужденный в Краснодарском крае сбежал из СИЗО после того, как один из сотрудников ФСИН забыл запереть изолятор. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Согласно сообщению ведомства, запереть изолятор забыл младший инспектор группы надзора. Из-за его ошибки осужденный смог выйти через незакрытую дверь, после чего тот добрался до выхода из учреждения и скрылся.

На данный момент беглеца уже задержали. В отношении допустившего ошибку инспектора было возбуждено уголовное дело.

Ранее трое заключенных сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле.