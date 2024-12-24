Стрелков попросил суд освободить его из колонии

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) через своего адвоката обратился в суд с прошением о замене наказания с заключения на принудительные работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на фото соответствующего ходатайства.

В нем адвокат Александр Молохов просит заменить своему клиенту неотбытую часть срока (Гиркин отсидел половину, включая период нахождения в следственном изоляторе) на наказание, не связанное с изоляцией от общества. Отмечается, что в колонии осужденный освоил профессии швейника и электрика и может работать вне стен исправительного учреждения.

Прошение было направлено в Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области.

11 сентября Mash писал, что Стрелкову отказали в прошении освободить из колонии и отправить в зону специальной военной операции.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму. Уголовное дело против бывшего министра обороны ДНР основано на двух его публикациях в Telegram, в которых обсуждались вопросы обеспечения бойцов и ситуация вокруг Крыма. Экс-глава Минобороны ДНР признал, что именно он написал эти посты, но настаивал на своей невиновности. В январе 2024 года московский суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.