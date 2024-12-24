К затонувшему у берегов Испании судну прибыл российский военный корабль
К затонувшему у берегов Испании российскому судну Ursa Major прибыл корабль ВМФ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу безопасности на море королевства.
Отмечается, что военный корабль «взял на себя ответственность за спасательные работы» Ursa Major. Испанская морская служба же займется устранением опасных для судоходства плавучих объектов и осмотром на предмет возможного загрязнения морской среды.
О затонувшем у берегов Испании российском судне стало известно сегодня утром. На нем находилось 16 членов экипажа, 14 из них спасли и доставили в Картахену, еще двое числятся пропавшими без вести.