К затонувшему у берегов Испании судну прибыл российский военный корабль

К затонувшему у берегов Испании российскому судну Ursa Major прибыл корабль ВМФ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу безопасности на море королевства.

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Отмечается, что военный корабль «взял на себя ответственность за спасательные работы» Ursa Major. Испанская морская служба же займется устранением опасных для судоходства плавучих объектов и осмотром на предмет возможного загрязнения морской среды.

О затонувшем у берегов Испании российском судне стало известно сегодня утром. На нем находилось 16 членов экипажа, 14 из них спасли и доставили в Картахену, еще двое числятся пропавшими без вести.