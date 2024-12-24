В Керчи и Ялте почти 6 тыс. абонентов остались без света из-за аварии

Почти 6 тыс. абонентов в Керчи и Ялте остались без света из-за аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале госпредприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение в сети. Городской округ Ялта. Населенные пункты: Массандра, Отрадное, Восход, Никита. <…> город Керчь (частично)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварии планируется устранить за три часа.

В пресс-службе "Крымэнерго" ТАСС уточнили, что общее количество абонентов, оставшихся без света - 5 870, из них в Керчи 3 724, в Ялте - 2 146.