Пенсионерку задержали за использование пиротехники в офисе банка

Полицейские задержали в Туле 66-летнюю местную жительницу, которая использовала пиротехнику в помещении одного из офисов банка. Сотрудники и клиенты банка не пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"В Советском округе Тулы полицейские задержали 66-летнюю местную жительницу, использовавшую пиротехническое изделие в помещении одного из офисов банка, расположенного на Красноармейском проспекте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину задержали находящиеся поблизости стражи порядка, в результате инцидента сотрудники и клиенты банка не пострадали. Пенсионерка дала признательные показания, в которых сообщила, что в одном из мессенджеров получила указания от третьих лиц совершить запуск пиротехнического изделия.

"Мошенники уговорили женщину принять участие в "спецоперации" по задержанию нечистых на руку работников финансового учреждения, сообщив, что именно из-за них она лишилась денежных средств. Причиненный ей ущерб превысил 1,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.