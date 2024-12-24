В Архангельске подожгли офис с гуманитарной помощью для бойцов СВО

В Архангельске подожгли офис с гуманитарной помощью для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил общественник Владислав Жгилев во «ВКонтакте».

Он пояснил, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение в российском городе.

В огне сгорела часть гуманитарной помощи для детей-сирот в Донбассе и военнослужащих.

Сотрудники полиции и представители регионального управления МЧС не комментировали ситуацию.

«Таких подлецов и предателей, как тот, что закинул нам горящие бутылки, надо ловить и наказывать по всей строгости», — написал Жгилев.

Ранее сообщалось, что глава ленинградского города Кириши увернулся от дрона, когда перевозил гуманитарный груз в Белгородской области.

Машина чиновника уцелела, а FPV выбрал другую цель и ударил в проезжавшую по дороге фуру.