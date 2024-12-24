Родители избили детского тренера во время матча

В Нижнем Новгороде произошла драка во время проведения матча детского футбола — родители одного из спортсменов набросились на тренера, сообщил журналист Иван Карпов.

© Telegram-канал Ивана Карпова

По словам журналиста, драка произошла после того, как мать одного из игроков начала кричать на тренера после гола. В ответ на это мужчина оттолкнул женщину, и та упала на землю. Это вызвало ярость у других родителей, в числе которых был и муж женщины — они набросились на наставника и стали его избивать.

При этом Карпов добавил, что женщина, которую оттолкнул тренер, вела себя неадекватно на протяжении всей игры — ругалась с болельщиками и оскорбляла судей. Однако журналист подчеркнул, что вне зависимости от ее действий он осуждает поведение тренера.