СК возбудил новое дело против журналиста Колезева*

Сотрудники Следственного комитета возбудили новое уголовное дело в отношении журналиста Дмитрия Колезева*, который ранее был заочно осужден на 7,5 года колонии за распространение фейков о российской армии. На этот раз дело касается неисполнения обязанностей иностранного агента. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

— В отношении екатеринбургского журналиста Колезева* возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ за неисполнение обязанностей иноагента. Поводом послужил неоднократный отказ предоставить сведения об источниках своего зарубежного финансирования и получаемого от этих источников имущества, — передает слова собеседника ТАСС.

Теперь по новому делу Колезеву* грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста по делу о фейках о российской армии. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Она начнет исчисляться с момента экстрадиции Колезева* или его задержания на территории РФ.

** Признан иноагентом в РФ