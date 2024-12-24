Татьяне Лазаревой* заочно вынесли приговор

Российский военный суд приговорил актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* к шести с половиной годам колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Летом 2024 года МВД России объявило Лазареву* в розыск. Суд в Москве заочно арестовал ее по делу об оправдании терроризма.

Дело против нее возбудили по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей).

В ходе прений сторон 24 декабря прокурор запросил для актрисы шесть с половиной лет лишения свободы. Адвокат Лазаревой* просил ее оправдать. Он сообщил, что актриса не признает вину.

Адвокат ответил на обвинения в оправдании терроризма против Лазаревой*

Как отмечает РИА Новости, в материалах дела, оглашенных в ходе заседания, цитировали заявления актрисы от августа 2023 года в интервью одному из YouTube-каналов. Приговор был вынесен заочно, в последние годы актриса живет за рубежом.

* признана иноагентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов РФ.